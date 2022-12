Darwin marca dois golos em seis minutos na goleada do Liverpool ao Milan: veja os lances

A carregar o vídeo ...

Darwin mostrou-se em bom plano ao marcar dois golos em seis minutos na goleada (4-1) do Liverpool ao Milan, em jogo particular disputado no Dubai. O internacional uruguaio, que entrou aos 59 minutos, fez o terceiro dos reds aos 82', após grande passe do jovem Bobby Clark, e fixou o resultado final seis minutos depois. [Vídeo: Twitter]