Depois de ter brilhado na vitória do Uruguai frente à Colômbia, em que marcou o seu primeiro golo pela seleção, o jogador do Benfica, Darwin Nuñez mostrou nas redes sociais imagens do treino. Também Luís Suárez (que esta época se transferiu para o Atlético Madrid) e Edinson Cavani (que rumou ao Manchester United) mostram imagens da sessão de treino e da concentração da seleção uruguaia.