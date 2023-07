A carregar o vídeo ...

Darwin Nuñez vai passar a envergar o número 9 no Liverpool. O avançado uruguaio tem jogado com o 27 desde que se transferiu do Benfica, no ano passado, mas agora foi-lhe atribuído um número ícónico. "É uma felicidade tremenda envergar o 9", admitiu. (Vídeo Liverpool/Twitter)