Darwin tinha tudo para estrear-se a marcar pelo Liverpool mas fez isto

O Liverpool arrancou a pré-temporada com um resultado pesado diante do rival Manchester United ( 0-4 ), num encontro que ficou marcado ainda pela estreia algo infeliz de Darwin Núñez. O antigo avançado do Benfica, que neste defeso se transferiu para os reds a troco de 75 milhões de euros, teve uma das melhores oportunidades do Liverpool na segunda parte da partida, mas acabou por falhar o alvo, após um lance brilhante individual de Salah.