Das indicações de Ibrahimovic aos festejos de Pioli: dérbi de Milão visto do banco de suplentes

Um dérbi é sempre um jogo que desperta muitas emoções e aquele que se disputou entre Milan e Inter, na 5.ª jornada da Serie A, no início deste mês, foi bastante demonstrativo disso. A equipa de Rafael Leão triunfou por 3-2 e surgem agora novas imagens da forma como a partida foi vista por quem estava no banco de suplentes, entre eles Zlatan Ibrahimovic, que recupera de lesão. [Vídeo: One Football]