Das lágrimas aos golos: os bastidores da chegada de Darwin Núñez ao Benfica

A carregar o vídeo ...

O mais recente episódio da BPlay, plataforma digital que aproxima os adeptos ao dia-a-dia do universo benfiquista, tem como protagonista Darwin Núñez, mais recente reforço das águias para o ataque da equipa principal de futebol. Das emoções aos primeiros golos (não oficiais) com a camisola encarnada, aqui estão algumas das imagens dos bastidores da contratação mais cara de sempre da história do futebol português. [Vídeo: SL Benfica / BPlay]