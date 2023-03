Das luvas aos penáltis com jogadores do Everton: Pickford faz surpresa emocionante a jovem adepto

A carregar o vídeo ...

Jordan Pickford, guarda-redes do Everton, decidiu surpreender um jovem adepto dos toffees, após ficar a saber pela mãe do menino que este luta contra uma doença grave. O internacional inglês ofereceu-lhe umas luvas e ambos foram bater penáltis, trocando à vez na baliza. A eles juntaram-se depois alguns jogadores do clube inglês para satisfação do jovem adepto do Everton. [Vídeo: Sky Sports]