Haaland foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Manchester City para 2022/23. A despedida ao Borrussia Dortmund não foi fácil, como pode ver neste vídeo em que o avançado norueguês recordou ainda as melhores memórias que tem do Signal Iduna Park e revelou o que mais vai sentir falta. [Vídeo: One Football]