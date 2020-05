A carregar o vídeo ...

David Beckham celebra, este sábado, o 45.º aniversário. Entre a estreia pela equipa principal do Manchester United, as passagens por Real Madrid e LA Galaxy, à retirada no Paris Saint-Germain, foram vários os momentos de glória do ex-internacional inglês ao longo de toda a sua carreira. [Vídeo: Omnisport]