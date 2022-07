David Carmo já mostra a sua qualidade no FC Porto: o grande corte do central que evitou o golo do Portimonense

A carregar o vídeo ...

David Carmo, o mais recente reforço para a defesa do FC Porto, brilhou esta quinta-feira no particular frente ao Portimonense, no Municipal de Portimão, em que os dragões venceram por 1-0. O antigo jogador do Sp. Braga esteve em evidência durante o encontro, evitando com um grande corte um golo quase feito dos algarvios. Momentos depois, num lance de bola parada ofensivo, por pouco não se estreou a marcar com a camisola dos dragões.