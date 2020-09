«David Silva está ao mesmo nível que Messi»: a frase que deixou todos de boca aberta

A carregar o vídeo ...

A possibilidade de Lionel Messi poder reforçar o Manchester City é um dos assuntos do momento. Esta quarta-feira, durante um programa de rádio do 'TalkSport', um adepto dos citizens mostrou-se reticente à chegada do astro argentino para a sua equipa, afirmando mesmo que o espanhol David Silva, que recentemente deixou o clube para mudar-se para a Real Sociedad, está ao mesmo nível que o já por seis vezes nomeado melhor jogador do Mundo. [Vídeo: TalkSport]