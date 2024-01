David Villa 'constrói' o jogador perfeito e não esquece Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...

David Villa foi esta sexta-feira convidado pela 'GOAL' a fabricar aquele que seria, na opinião do antigo avançado espanhol, o futebolista perfeito, com base em cinco categorias cujos nomes escolhidos não poderiam ser repetidos. O ex-internacional por Espanha, que brilhou ao serviço de clubes como Valencia, Atlético Madrid e Barcelona, não deixou Cristiano Ronaldo de fora das opções, mas surpreendeu no nome escolhido para a categoria de força. No final, o jogador diz ter escolhido apenas ex-companheiros de equipa, mas efetivamente não se cruzou com Cristiano Ronaldo em nenhum dos clubes que representou na carreira. [Vídeo: GOAL]