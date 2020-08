A carregar o vídeo ...

De saída para o Alanyaspor, da Turquia, o extremo Davidson recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo de agradecimento ao Vitória de Guimarães, no qual é bem visível a emoção do momento. Na legenda, o brasileiro colocou "Eu não sei despedir-me do Vitória. Eu não sei despedir-me de Guimarães. Obrigado".