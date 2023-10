De abandonado a um dos mais modernos da atualidade: assim será o novo Casement Park

A carregar o vídeo ...

Quem o viu... e quem o vê. Surpreendentemente colocado na lista de estádios que receberá jogos do Campeonato da Europa de futebol de 2028, o Casement Park sofrerá uma reconstrução totalmente inovadora. Abandonado desde 2013, o recinto que se localiza em Belfast (Irlanda do Norte) receberá uma renovação fantástica que o colocará entre os mais tecnológicos e modernos da atualidade. Pronto para receber 31 mil adeptos, o estádio Casement Park verá a sua capacidade aumentar para os 34 500 mil adeptos sentados e muitas outras novidades no que toca às infraestruturas desenhadas pelos arquitetos responsáveis também pelos designs dos estádios de Tottenham, Arsenal e ainda do Aviva Stadium, que atualmente serve de 'casa' para a seleção irlandesa.