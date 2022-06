A carregar o vídeo ...

Martijn Debbaut é um dos mais conceituados freestylers do Mundo e esta semana mostrou-o perante Kevin De Bruyne, um dos melhores médios do Mundo. Tudo aconteceu à margem da KDB Cup, um torneio promovido pelo próprio médio, e melhor do que as palavras é mesmo ver a forma como Debbaut consegue iludir De Bruyne...