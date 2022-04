De Bruyne marcou tão cedo que nem deixou Micah Richards... jantar em paz

A carregar o vídeo ...

Antigo capitão do Man. City, Micah Richards é um incondicional fã dos citizens e foi isso mesmo que mostrou esta terça-feira, enquanto acompanhava o duelo com o Real Madrid ao mesmo tempo que jantava... Sentado na mesa na qual, minutos depois, iria fazer a análise para a CBS, o antigo defesa explodiu de alegria com o golo madrugador de Kevin de Bruyne, de tal forma que protagonizou um momento caricato...