De cabeça perdida: Cavani dá soco no monitor do VAR no final do Gana-Uruguai

Edinson Cavani perdeu a cabeça após o apito final do Gana-Uruguai - que falhou o acesso aos 'oitavos' apesar do triunfo - e deu um soco no monitor do VAR quando se encaminhava para os balneários. O avançado uruguaio ficou insatisfeito com um lance em que caiu na área dos ganeses, já nos descontos, e o árbitro nada assinalou. Recorde-se que, caso o Uruguai tivesse vencido por 3-0 seguia para a próxima fase do Mundial'2022.