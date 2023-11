A carregar o vídeo ...

Foi como uma troca de testemunho. O Sporting divulgou o excerto de uma conversa entre Anderson Polga e Sebastián Coates, duas referências da história do clube de Alvalade. Recorde-se que o central uruguaio cumpriu o jogo 342 com a camisola dos leões frente ao Dumiense, igualando assim o brasileiro como o jogador estrangeiro com mais jogos pelos verdes e brancos.