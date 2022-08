De Gea assume responsabilidade após derrota do Man. United: «Custei três pontos à minha equipa»

A carregar o vídeo ...

David De Gea, guarda-redes do Manchester United, assumiu no final da goleada sofrida diante do Brentforda responsabilidade pela derrota dos red devils. O espanhol ficou muito mal na fotografia, sobretudo no primeiro golo, logo aos 10 minutos. "Tenho de aceitar a minha responsabilidade, custei três pontos à minha equipa. Foi um desempenho pobre da minha parte, depois daquele primeiro erro, do segundo, foi difícil para a equipa continuar a jogar. Foi um ia horrível", explicou, em declarações à 'Sky Sports'.