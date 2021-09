A carregar o vídeo ...

David De Gea não poupou nos elogios a Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Young Boys, para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na opinião do guarda-redes espanhol do Manchester United, o português já mostrou todo o seu impacto no primeiro jogo com a camisola dos red devils, ao ter marcado dois golos na goleada (4-1) ao Newcastle. [Vídeo: Football Daily]