Gil Santos, ex-júnior do Sporting que atua no Providence Friars, do campeonato universitário dos EUA, apontou esta terça-feira um golo de levantar... qualquer estádio. O avançado, de 24 anos, fez o único tento da vitória diante do New Hampshire com um pontapé de bicicleta, num gesto técnico impressionante.