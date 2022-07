De Paul imita Cristiano Ronaldo em treino do At. Madrid e esperança dos adeptos colchoneros cresce

A carregar o vídeo ...

Enquanto em Espanha surgem os rumores de que Diego Simeone estará a fazer esforços para que o Atlético Madrid contrate Cristiano Ronaldo, no treinos dos colchoneros Rodrigo De Paul aproveita a 'onda' para imitar... CR7 e a celebração do português. Mesmo à frente de Antoine Griezmann, o médio internacional argentino fez o icónico 'SIII' de Cristiano, imagem que ficou gravada nos 'stories' do Instagram do clube. [Vídeo: Atlético Madrid/Instagram]