De peruca e cheio de energia: Evra presta tributo a Tina Turner e deixa mensagem motivacional

Patrice Evra alegrou a segunda-feira dos seus fãs nas redes sociais, ao partilhar um vídeo de tributo a Tina Turner no qual surge com uma peruca e canta 'Simply The Best'. Para lá da sua alegria constante, o francês deixou também um discurso motivacional que dá que pensar.



"Juro-vos: as semanas estão cada mais longas. Mas sabem que mais? É segunda-feira! Sabem, na vida as pessoas podem dizer-vos que vocês não são bons o suficiente para elas. Mas garantam antes que são bons o suficiente para vocês mesmos. Mimem-se, amem-se. Não sejam arrogantes. Se não és feliz contigo mesmo, tudo o que queres é fazer as outras pessoas felizes. É por isso que partilho esta minha energia louca. A minha mãe sempre me disse 'Patrice, quanto mais dás, mais recebes'. Adoro isto!", atirou em gritos o antigo defesa, enquanto entoava a icónica música.