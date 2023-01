De "pouco pensado" em Portugal a "unânime" no Brasil: Abel Ferreira confrontado com interesse de seleções

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira foi confrontado com o facto de ter sido "pouco pensado" para Portugal e de o seu nome ser quase unânime no Brasil, no que toca à seleção de ambos os países. O treinador português do Palmeiras - que ontem arrancou o Campeonato Paulista com um empate sem golos diante do São Bento - disse sentir-se honrado, mas garante estar focado no clube. (Vídeo YouTube/Palmeiras)