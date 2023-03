De primeira e... ao ângulo: o golaço de Paulo Bernardo no Casa Pia-P. Ferreira

Já perto do intervalo, o Paços de Ferreira adiantou-se frente ao Casa Pia na sequência de um momento de grande inspiração de Paulo Bernardo. O médio, que se encontra emprestado pelo Benfica à turma da Capital do Móvel até ao final da época, aproveitou uma segunda bola após toque de cabeça de Adrián Butzke para rematar, de primeira, ao ângulo para o primeiro da partida. Momento de grande inspiração do '55' do Paços. [Vídeo: VSports]