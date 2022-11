De Ronaldo a Cantona ou Beckham: a magia do 7 do Manchester United revelada por quem o usou

A carregar o vídeo ...

Se em alguns clubes a camisola 10 é considerada a mais icónica – como no Barcelona –, no Manchester United é o número 7 que costuma ser escolhido para os grandes craques: George Best, Éric Cantona, David Beckham ou Cristiano Ronaldo são a prova disso. Os red devils lançaram agora um vídeo sobre a emblemática camisola com testemunhos de várias estrelas que sentiram literalmente na pele o seu peso [Vídeo Manchester United]