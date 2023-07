Debandada: adeptos do Inter Miami deixam estádio assim que Messi é substituído

A carregar o vídeo ...

Aos 78 minutos do jogo entre Inter Miami e Atlanta United, realizado na madrugada desta quarta-feira, Lionel Messi foi substituído. A 'saída' do avançado argentino motivou uma autêntica debandada dos adeptos do clube que abandonaram o estádio após o campeão do mundo deixar o relvado. A noite ficou ainda marcada pela vitória da equipa da casa por 4-0, onde Messi brilhou com dois golos e uma assistência. (Vídeo: Messi Xtra)