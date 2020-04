Deco e a chegada ao Benfica: a imprensa à espera de outro jogador, o Renault 19 e as placas para Alverca

A carregar o vídeo ...

Deco foi entrevistado por Ricardo Rocha, figura do futebol brasileiro, e um dos temas da conversa foi a chegada do luso-brasileiro a Portugal. Contratado pelo Benfica, Deco recorda a imprensa no aeroporto que, afinal, estava à espera de outro jogador e a viagem de imediato para Alverca, onde ficou emprestado pelos encarnados. [Vídeo: Canal de Youtube de Ricardo Rocha]