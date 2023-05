«Defenderei a camisola do Benfica até à morte ou ao dia em que tenha de sair»: o que Otamendi disse e fez na Luz

A carregar o vídeo ...

Os responsáveis pelo futebol do Benfica ainda não deitaram a toalha ao chão no que diz respeito à renovação com Otamendi. Ao que Record apurou, a esperança em convencer o capitão a dizer sim à proposta apresentada há algum tempo mantém-se até porque o camisola 30 nunca deu qualquer sinal no sentido de não pretender continuar. Se Otamendi não renovar, a despedida acontece este sábado frente ao Santa Clara.