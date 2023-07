A carregar o vídeo ...

O Cúcuta Deportivo começou o campeonato colombiano com uma vitória diante do favorito Junior Barranquilla, numa partida na qual Emanuel Olivera, dos visitantes, assinou um dos momentos mais caricatos. Na sequência de um canto, o defesa argentino trocou-se todo e acabou por marcar com um belo cabeceamento. Pena ter sido na baliza errada...