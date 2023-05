A carregar o vídeo ...

Eliseu foi presença notada na festa de campeão nacional. O antigo lateral do Benfica e da Seleção Nacional foi de mota para a praça do Marquês de Pombal mas para lá chegar teve de contar com a persuasão dos adeptos benfiquistas relativamente às autoridades. "Deixem o Eliseu passar! Deixem o Eliseu passar!", cantaram fãs dos encarnados.