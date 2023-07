Dele Alli faz revelações dramáticas: «Aos 7 anos comecei a fumar e aos 8 a vender droga»

A carregar o vídeo ...

Dele Alli abriu o livro, e o coração, numa conversa com Gary Neville no podcast 'The Overlap' . Além de ter confessado que esteve 6 semanas numa clínica de reabilitação, o jogador do Everton contou alguns factos da sua infância que podem justificar os problemas psicológicos e do foro mental por que passa hoje em dia. (: Podcast 'The Overlap')