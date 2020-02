A carregar o vídeo ...

Foi uma das imagens da noite para esquecer do Tottenham diante do RB Leipzig. Substituído à hora de jogo, Dele Alli não escondeu a sua frustração ao ser retirado de campo, mas para José Mourinho a fúria que descarregou numa garrafa de água e nas suas chuteiras não tem a ver com a sua decisão técnica.