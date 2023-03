A carregar o vídeo ...

Ousmane Dembélé vibrou tanto com o golo de Kessié, ao minuto 90'+2 do Barcelona-Real Madrid, que confirmou o triunfo catalão por 2-1 no 'El Clásico', que até deixou cair o telemóvel quando saltou da cadeira. O francês esteve de fora das opções de Xavi Hernández devido a uma lesão muscular.