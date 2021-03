Dembelé provocou pânico no At. Madrid: do momento do desmaio aos gritos pelo médico

A carregar o vídeo ...

Depois de um primeiro vídeo partilhado pela Radio Marca , a emissora GOL também mostrou as imagens captadas no treino do At. Madrid do momento do desmaio de Moussa Dembelé. E ao contrário do primeiro vídeo, estas novas imagens captam o preciso momento da perda de tensão do francês, tal como os gritos dos seus colegas em pânico a pedir a presença do médico da equipa. Enquanto isso, Saúl e Giménez 'disparam' na direção da ambulância para buscar a maca. (Vídeo: GOL)