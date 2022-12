Demichelis 'alicia' Otamendi a deixar o Benfica e rumar ao River Plate

A carregar o vídeo ...

É conhecida a paixão que Nicolás Otamendi pelo River Plate, a vontade que tem em retirar-se no clube de Buenos Aires e esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o técnico dos millonarios decidiu 'aliciar' o central do Benfica de uma forma clara. "Mais tentação que esta... Desejo-te que sejas campeão, sei que és do River, anda retirar-te no River e todo o futebol argentino vai homenagear-te. Tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial, está a demonstrá-lo", disse Martin Demichelis.