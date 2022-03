Depay grava vídeo com Dani Alves do balneário no Barcelona e 'apanha' Gerard Piqué nu

A carregar o vídeo ...

Memphis Depay, médio do Barcelona, partilhou nas redes sociais um vídeo gravado no balneário da equipa culé em que surge com Dani Alves num momento de boa disposição depois do jogo com o Osasuna, em Camp Nou. O problema é que antes de o publicar não se apercebeu que Gerard Piqué estava a vestir-se e o central acaba por aparecer num canto da imagem, completamente nu... (Vídeo Twitter)