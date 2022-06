Depois da invasão, Luís Castro falou com os adeptos do Botafogo e acabou... aplaudido

A carregar o vídeo ...

Luís Castro deu a cara esta quarta-feira, depois de um grupo de adeptos do Botafogo ter invadido as instalações do clube, e pediu aos adeptos compreensão e apoio aos seus jogadores. O treinador português parou o carro à saída do Centro de Treinos do Botafogo e falou calmamente com as dezenas de adeptos que estavam presentes no local. "Estamos com muitos jogadores lesionados. Diego Gonçalves lesionado, Lucas Fernandes lesionado, Luís Oyama lesionado, Gustavo Sauer... Muita gente lesionada. Ou vocês estão connosco ou vamos ter mais dificuldades. Estamos com muitas dificuldades", começou por dizer o técnico luso, continuando: "Eu cobro todos. Deixem comigo. Eu represento vocês. Vocês sabem os momentos que vivemos nos últimos anos, não sabem? Todos juntos conseguimos. Se não, não dá." [Vídeo: Thiago Franklin/Twitter]