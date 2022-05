Depois de fazer história no Giro, Girmay magoou-se... com a rolha da garrafa e foi para o hospital

A carregar o vídeo ...

Biniam Girmay conquistou a 10.ª etapa do Giro, tornando-se no primeiro eritreu e no primeiro negro africano a vencer uma etapa numa grande Volta. No entanto, a hora da celebração ficou estragada quando o ciclista do Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux se magoou num olho com a rolha da garrafa de champanhe, precisando mesmo de assistência hospitalar.