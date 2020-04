A carregar o vídeo ...

Depois do brilhante gesto técnico que até mereceu um comentário de Leo Messi , o pequeno Arat Hosseini voltou esta quarta-feira à 'carga', agora com um vídeo no qual mostra a sua força e definição abdominal para chamar a atenção de... Cristiano Ronaldo. Terá também resposta?