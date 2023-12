Depois do filme 'Godfather', o 'Gauldfather': Ryan Gauld torna-se protagonista na MLS

A carregar o vídeo ...

Em 2023, Ryan Gauld marcou 12 golos e fez 17 assistências em 42 jogos (todas as provas), foi candidato a melhor jogador da MLS, eleito jogador do ano para o Vancouver Whitecaps, recordista de assistências (28) do clube na MLS, esteve no melhor onze em seis jornadas da MLS e sagrou-se campeão do Canadá pela segunda vez. Números que ajudam a reforçar a alcunha que ganhou em 2021 quando se mudou para Vancouver: Gauldfather. Um trocadilho com o seu apelido e o mítico filme 'Godfather', 'O Padrinho'.