A carregar o vídeo ...

O protocolo Covid-19 fez com que as medalhas de vencedor do Troféu dos Campeões fossem colocadas numa mesa para cada jogador apanhar a sua e colocá-la ao peito, mas Neymar tinha outras ideias. Já que nenhum representante federativo estava lá para o fazer, o brasileiro decidiu ele próprio assumir essa tarefa. O primeiro a receber foi Sarabia, que curiosamente decidiu devolver o gesto ao colega.