A carregar o vídeo ...

O Fulham, de Marco Silva, empatou a dois golos com o Crystal Palace, num jogo em que Mitrovic se destacou ao bisar. Com este resultado, a formação do técnico português, que contou com João Palhinha a titular, chega aos 52 pontos e já sabe que não pode subir mais do que o 10.º lugar - que ocupa atualmente - na Premier League. O Crystal Palace segue no posto imediatamente abaixo, com 44.