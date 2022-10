O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu na madrugada desta quinta-feira na receção ao Fluminense, por 2-0, e ficou afastado matematicamente da luta pelo título do Brasileirão. A formação orientada pelo técnico português está a 17 pontos do líder Palmeiras, de Abel Ferreira, numa altura em que restam 15 para disputar. [Vídeo: One Football]