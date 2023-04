A carregar o vídeo ...

O Benfica empatou (3-3) em Milão com o Inter e foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões. Logo após o apito final, os adeptos encarnados apoiaram a equipa, pedindo o 38, com os jogadores desalentados: Grimaldo deitado no relvado e Aursnes de mãos nas costas.