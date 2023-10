Desportivismo máximo na Baja Portalegre 500: piloto abdica de prova para ajudar colega em dificuldades

A carregar o vídeo ...

São momentos que estamos mais habituados a ver (e com grande destaque) no Dakar, mas a verdade é que são muito comuns no mundo do todo-o-terreno. E este fim de semana aconteceu por cá, em Portugal, na conceituada na Baja Portalegre 500. Os protagonistas são Tiago Teixeira e Rafael Carvalho, dois pilotos da categoria de quads, que são colegas de equipa. A apenas 80 quilómetros da meta, Rafael viu a sua candidatura ao título ficar comprometida com um problema na sua máquina. Sem duvidar, Tiago parou ao lado e rapidamente abdicou da sua prova para rebocar o colega até à meta. Ambos ficaram com aspirações comprometidas - Rafael Carvalho, em especial, porque não foi campeão -, mas para a história ficou mesmo este gesto, que ganhou muito impacto nas redes sociais. O vídeo, que mostra o abraço entre ambos após a situação algo dramática, diz tudo...