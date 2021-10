Detido, despedido e acusado de tentativa de homicídio: a chocante agressão de jogador a árbitro

A carregar o vídeo ...

Aconteceu no Brasil e as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis. O árbitro Rodrigo Crivellaro foi agredido pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo-RS, num jogo Série A2 do Campeonato Gaúcho, diante do Guarani, disputado segunda-feira. O juiz foi levado de ambulância para o hospital e o jogador foi detido pela Polícia Militar ainda no campo. Mais tarde foi despedido pelo clube e acusado de tentativa de homicídio. (Vídeo FGF TV/Twitter)