Deve ter doído: Jamie Vardy dá murro em si mesmo depois de falhar golo feito

Este sábado, diante do Watford, Jamie Vardy mostrou que ainda se chateia com os golos falhados, mesmo aos 36 anos E depois de uma carreira repleta de sucesso. De tal forma que, depois de atirar a bola por cima da trave, se auto castigou pelo desperdício e deu um sólido murro... em si mesmo. Não sabemos se foi efeito do murro ou não, mas depois disto o veterano avançado bisou e deu o triunfo por 2-0 ao Leicester. Pelo sim, pelo não, esperemos que não se torne uma moda... pelo bem das faces dos avançados.