Deyverson em lágrimas após dirigente recordar histórias no Palmeiras

Deyverson tem sido um dos nomes mais falados no Brasil nos últimos meses, não só pelos golos que tem marcado pelo Cuiabá, mas também pelas inúmeras manifestações da sua personalidade. Habituado a estar sempre bem humorado e de sorriso no rosto, o ex-Benfica e Belenenses foi esta terça-feira às lágrimas em direto na televisão brasileira, quando após o duelo com o Athletico Paranaense o CEO do emblema contrário recordou uma história do avançado dos tempos em que ambos trabalharam no Palmeiras. Ao ouvir as palavras de Alexandre Mattos, Deyverson não aguentou a emoção...