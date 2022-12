Dez graus negativos e jogadores dos Seahawks aquecem... sem camisola

A carregar o vídeo ...

Os Estados Unidos têm enfrentando uma vaga de frio sem precedentes e o que se viu no domingo, no jogo entre Kansas City Chiefs e Seattle Seahawks, da NFL, mostra bem isso. Mas também mostrou que há quem seja imune ao frio. Como estes jogadores dos Seattle Seahawks, que saíram para o aquecimento... sem camisola, numa altura em que os termómetros apontavam 10 graus... abaixo de zero.